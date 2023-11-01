Filistinlilerin Dik Duruşu İnsanları Etkiliyor

Filistinlilerin saldırılara karşı gösterdiği dik duruş, birçok insana ilham veriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir klipte, Filistinlileri görerek İslamiyet'i seçen kişilerin hikayeleri anlatılıyor. Klipte yapılan bir yorum ise dikkat çekiyor.

Filistinlilerin saldırılar karşısındaki dik duruşu, birçok insana ilham oldu. Sosyal medyadan paylaşılan bir klipte Filistinlileri görerek İslamiyet'i seçen kişilerin hikayelerine yer veriliyor. Klipte "Bu dünyanın Müslüman olmasını sağlamak için yapılan bir kampanya ise işe yarıyor" yorumu dikkat çekiyor.

İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırması özellikle sosyal medyada büyük tepkiye neden oluyor. Filistin halkının yoğun bombardıman karşısındaki dik duruşu ise dünyanın takdirini topluyor. Sosyal medyada yayınlanan bir klipte, Filistinlilerin görerek İslamiyet'i seçenlerin hikayeleri anlatılıyor. Klipte Yahudi olduğunu söyleyen bir kadın Filistin'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiriyor. Bir başka kullanıcı ise hiçbir Filistinlileri "Allah'ın sevgili kulları" olarak tanımlıyor. Klipteki bir kişinin ağlayarak yaşananları anlatan bir kişinin, "Bu dünyanın Müslüman olmasını sağlamak için yapılan bir kampanya ise işe yarıyor" yorumu dikkat çekiyor. - İSTANBUL