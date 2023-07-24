Filistinliler İsveç'i Kur'an-ı Kerim Saldırıları Nedeniyle Protesto Etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan Filistinliler, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara izin vermesi nedeniyle İsveç'i protesto etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın 20 Temmuz'da da Irak'ın İsveç'teki büyükelçiliği önünde aynı saldırıyı gerçekleştirmesi nedeniyle İslam dünyasından İsveç'e yönelik tepkiler devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan Filistinliler, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara izin vermesi nedeniyle İsveç'i protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın 20 Temmuz'da da Irak'ın İsveç'teki büyükelçiliği önünde aynı saldırıyı gerçekleştirmesi nedeniyle İslam dünyasından İsveç'e yönelik tepkiler devam ediyor.

Doğu Kudüs'teki Yüksek İslam Şurası'nın çağrısı üzerine onlarca Filistinli, İsveç Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Ellerinde Kur'an-ı Kerim taşıyan kalabalık, kutsal kitaptan ayetler okudu.

Bölgeye İsrail polisi konuşlandırıldı ancak herhangi bir müdahale olmadı.

İkrime Sabri'den "Kur'an-ı Kerim'e bağlılık" vurgusu

Gösteriye katılan Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu iman duruşu, Cenab-ı Hakk'ın kitaplarını desteklemek içindir ve Allah'ın bize emanet ettiği Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığımızı teyit eden bir tavırdır." dedi.

Şeyh Sabri, sadece Kur'an-ı Kerim'i yakma suçunu işleyenleri değil aynı zamanda buna izin veren İsveç hükümetini de kınadıklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi, bu suçun tekrarlanmasının "Arap ve İslam ülkelerinin bu saldırganlığa karşı ciddi bir tavır almadığı" anlamına geldiğini vurguladı.

Protesto kapsamında, İslam Yüksek Şurası yetkilileri, İsveç'in Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğuna, "ifade özgürlüğünün asla kutsal kitaplara saygısızlık etme anlamına gelmemesi gerektiği" çağrısında bulunan bir mektup da gönderdi.