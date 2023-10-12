Filistinliler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etti. Protestocular Filistin bayrakları taşıdı, Amerikan bayrağını yaktı ve ulusal birlik çağrısı yaptı. Gösterinin amacı, Gazze Şeridi'ndeki halkı desteklemek ve Filistin halkı arasındaki birliği ifade etmekti. İsrail saldırıları sona erene kadar gösterilerin devam edeceği belirtildi.

RAMALLAH, 12 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli Çarşamba günü İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Protestocular Filistin bayrakları taşıdı, Amerikan bayrağını yaktı ve ulusal birlik çağrısı yapan sloganlar attı.

Ramallah'taki ulusal ve İslami grupların koordinatörü İsam Ebu Bekir, Xinhua'ya yaptığı açıklamada gösterinin "Gazze Şeridi'ndeki halkı" desteklemek için düzenlendiğini söyledi.

Gösterinin "Filistin halkı arasındaki birliği" ifade ettiğini söyleyen Bekir, İsrail saldırıları sona erene kadar gösterilerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hamas, Cumartesi günü İsrail'e binlerce roketin atıldığı ve onlarca militanın Gazze sınırındaki İsrail kasabalarına sızdığı beklenmedik bir saldırı düzenledi.

Buna karşılık İsrail de Gazze Şeridi'ne misilleme saldırısı başlattı. Çatışmalar her iki tarafa da ağır bedeller ödetirken, İsrail'de ölü sayısı en az 1.200'e, Gazze'de ise 1.100'e yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğinin bir göstergesi olarak, gelişmiş mühimmat yüklü bir ABD uçağının İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'nde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne indiğini doğruladı.

Aynı gün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun, "durumu tırmandırmak ya da bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak amacıyla" Doğu Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.