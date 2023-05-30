Filistinliler Gazze'de Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanması, Türkiye dışında da kutlandı. Filistinliler Gazze'de Erdoğan'ın zaferini tatlı dağıtarak kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanması, Türkiye dışında da kutlandı. Filistinliler Gazze'de Erdoğan'ın zaferini tatlı dağıtarak kutladı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: DailyMotion.com / Dünya