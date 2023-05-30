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Filistinliler Gazze'de Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanması, Türkiye dışında da kutlandı. Filistinliler Gazze'de Erdoğan'ın zaferini tatlı dağıtarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu kazanması, Türkiye dışında da kutlandı. Filistinliler Gazze'de Erdoğan'ın zaferini tatlı dağıtarak kutladı.

Kaynak: DailyMotion.com / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gazze Dünya Haberler

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