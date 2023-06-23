Filistinli yetkililer, İsrailli yerleşimcilerin camiye saldırısının görüntülerini paylaştı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Urif kentinde İsrailli yerleşimciler tarafından bir camiye yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü de saldırıyı kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bir grup Yahudi yerleşimcinin 21 Haziran'da İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında yer alan Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırının, güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün açıklama yaparak İsrailli 'kanunsuz' yerleşimcilerin genel olarak Filistinlilerin mülklerine yaptığı saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Özel Koordinatör Wennesland "İşgalci Güç olarak İsrail, sivil halkın tüm şiddet eylemlerine karşı korunmasını ve faillerin hesap vermesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.