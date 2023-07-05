Filistinli Uzmanlar İsrail'in Saldırılarının Direnişi Ortadan Kaldıramayacağını Belirtiyor

Filistinli uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentindeki saldırılarının Filistin direnişini ortadan kaldıramayacağını belirtiyor. İsrail'in yıllardır Filistin direnişini bitirmek için aşırı güç kullandığı hatırlatılırken, saldırıların yansımalarının olacağı ve tansiyonu yükselterek şiddetli çatışmalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Filistinli uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentindeki saldırılarının "Filistin direnişini ortadan kaldıramayacağını" belirtiyor.

Uzmanlar, İsrail'in genelde Batı Şeria'da, özelde ise Cenin kentinde 2002'deki "Savunma Duvarı" saldırıları dahil olmak üzere, yıllardır Filistin direnişini bitirmek için "aşırı güç" kullandığını hatırlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail'in saldırılarını "İsrail tarafından Filistin halkına karşı işlenen yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi.

" İsrail'in, en önemli hedefleri arasında Filistin direnişini kırmak ve Filistin halkına boyun eğdirmek yer alıyor ancak ve bunu gerçekleştiremeyecek." diyen Ebu Yusuf saldırıları kınayarak, İsrail'in uluslararası çifte standart politikasından güç aldığını kaydetti.

Ebu Yusuf, İsrail'e yaptırım uygulanması, İsrail'in boykot edilmesi ve yasaları çiğneyen bir ülke olarak uluslararası hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Saldırıların yansımaları olacak

Yebus Araştırma Merkezi Başkanı Süleyman Bişarat, " İsrail'in bu saldırılarının en önemlisi sahada olmak üzere çeşitli seviyelerde yansımaları olacağı açık." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırılarının "Filistin sokaklarını karıştıracağını" ifade eden Bişarat, saldırıların devam etmesinin tansiyonu daha da yükselterek, şiddetli çatışmaya yol açabileceği uyarısını yaptı.

İsrail'in bu saldırıları gerçekleştirmesinin daha önceki başarısızlıklarını ve Cenin'deki direnişin başarısını hatırlattığını aktaran Bişarat, Filistin direnişinin araç ve taktiklerinin gelişmesinin İsrail için bir endişe haline dönüştüğünü ve direnişin daha fazla güçlenmesini engellemek için saldırıları başlattığını anlattı.

İsrail'in hedeflerine ulaşmasından "şüphe duyduğu"nu dile getiren Bişarat, İsrail'in şu anda Filistinlileri topluca hedef aldığını bunun ise çatışmaları artırmak, daha fazla insan hakları ihlali ve suç işlemek anlamına geleceğine dikkati çekti.

Saldırıların sonucunda, çatışmaya daha fazla direnişçinin dahil olacağını, diğer grupları "basit silahlı direniş" yerine organize bir şekilde hareket etme durumuna getireceğini belirten Bişarat, şöyle devam etti:

"Özellikle Gazze Şeridi'ndeki gruplar, İsrail'in bu suçlarına yanıt vermeleri için baskı altında olacağından, saldırıların devam etmesi diğer çatışma hatlarının oluşmasını tetikleyebilir ve bu nedenle olaylar daha geniş bir şekilde gelişebilir."

-"İsrail, direnişi ortadan kaldıramaz"

Filistinli siyasi analist Cihad Harb ise "İsrail, Filistin direnişini kısa bir süre için dizginlemeyi başarabilir, ancak onu ortadan kaldıramaz." dedi.

"Filistin sokağında" bir hoşnutsuzluk ve "öfke hali"nin olduğunu ifade eden Harb, şöyle devam etti:

"Deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim ki özellikle Cenin'de gelecek nesiller daha şiddetli ve direnişe bağlı olacaklar. Bugünkü direnen nesil 2002'de Savunma Duvarı Harekatı'nda ya henüz doğmamıştı ya da çocuktu."

El-Halil Üniversitesi Siyasal Bilimler Öğretim Üyesi Bilal eş-Şevbeki ise "Cenin'deki direnişin kararlılığının, askeri saldırıların önemli sebeplerinden" biri olduğunu söyledi.