Filistinli tutukluların serbest bırakılması için takas çağrısı

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonu, İsrailli akademisyen Elizabeth Tsurkov'un iadesi karşılığında Filistinli tutukluların serbest bırakılması için takas anlaşması yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonuna bağlı Esirler Komitesi, Irak'ta İsrailli akademisyen Elizabeth Tsurkov'u kaçıranlara, söz konusu kişinin iadesi karşılığında, Filistinli tutukluların serbest bırakılması için Tel Aviv ile takas anlaşması yapma çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Zeki Debabiş, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Gazze'deki binası önünde basın toplantısı düzenledi.

"Irak'ta Tsurkov'u esir alanlara, mübadele operasyonlarına bağlı özgürlük umudu ve sebat dolu selamlar gönderiyoruz." ifadelerini kullanan Debabiş, yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklunun özgürlüğünün "onurlu bir takasa bağlı" olduğunu savundu.

Debabiş, İsrailli akademisyeni kaçıranlara seslenerek, "Bunu uygulamak da sizin elinizde" dedi.

Irak'ta İsrailli akademisyen kaçırılmıştı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Basın Ofisinden 5 Temmuz'da yapılan açıklamada, İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov'un, Irak'taki Şii milis grubu Ketaib Hizbullah tarafından aylar önce kaçırıldığı duyurulmuş ve vatandaşlarının "güvenliğinden Bağdat hükümetinin sorumlu olduğu" belirtilmişti.

Tsurkov'un Rus pasaportuyla Princeton Üniversitesi'ndeki doktora çalışması için Irak'a gittiği aktarılmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde ise mart ayında kaçırıldığı düşünülen Tsurkov'un serbest kalması için ABD'nin konuyu takip ettiği kaydedilmişti.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliği ise "Tsurkov hakkında bir bilgileri olmadığını" bildirmişti.