Filistinli tutukluların aileleri, İsrail'in yeniden tutukladığı yakınlarının serbest bırakılması için Mısır'dan yardım istedi

Filistinli tutukluların aileleri, Mısır'ın arabuluculuğunda 2011'deki esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılıp İsrail'in 9 yıl önce yeniden tutukladığı yakınlarının serbest bırakılması için Kahire yönetiminden konuya müdahil olmasını istedi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tutukluların aileleri, Ramallah'ta Mısır Büyükelçisi İyhab Süleyman ile bir araya geldi.

Filistinli aileler, Büyükelçi Süleyman'a İsrail'in esir takası anlaşmasını bozarak yeniden tutukladığı yakınlarının serbest bırakılması için yardım talep ettikleri bir mektubu iletti.

Söz konusu Filistinlilerin yeniden tutuklanmalarının 9. yılında gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Süleyman, ailelerin taleplerini Mısır makamlarına ileteceğini, Filistinli tutsaklar ve Filistin davasının, Mısır'ın öncelikli meselesi olduğunu söyledi.

Büyükelçi Süleyman'a iletilen mektupta, Mısır'ın 2011'de arabuluculuk ettiği esir takası anlaşması kapsamında özgürlüğüne kavuşan ve 2014'te İsrail'in yeniden tutukladığı 48 Filistinlinin serbest bırakılması için Kahire yönetiminin konuya müdahale etmesi çağrısı yapıldığı aktarıldı.

2011'deki esir takası anlaşması

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.