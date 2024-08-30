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Filistinli sosyal medya içerik üreticisi İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

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Gazze'de çadırda ve çatışmalarla geçen günlük hayatını sosyal medyada paylaşan Filistinli sosyal medya içerik üreticisi Muhammed 'Medo' Halimi, İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada Halimi anısına binlerce mesaj paylaşıldı.

GAZZE'DE çadırda ve çatışmalarla geçen günlük hayatını sosyal medyada paylaşan Filistinli sosyal medya içerik üreticisi 19 yaşındaki Muhammed 'Medo' Halimi, İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada Halimi anısına binlerce mesaj paylaşıldı.

Gazze'de çadırda kalan ve günlük hayatını paylaşan içerik üreticisi Medo Halimi İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıdan yara alarak kurtulan Medo'nun ölüm haberini paylaşan birlikte videolar çektiği arkadaşı Talal Murad, Medo'nun anısına paylaştığı mesajında, "En yakın arkadaşım Medo Halimy kollarımda öldü. Her şeyi birlikte yaptık, güldük, ağladık, saatlerce durmadan yürüdük, birlikte bir iş yürüttük ama ne yazık ki birlikte ölmedik" dedi. Medo'nun takipçileri anısına sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı. Medo ve Talal Haziran ayında bir medya kuruluşuna verdikleri röportajda, "Ne olursa olsun, hangi koşullar altında olursa olsun hayatta kalacağız ve yaşayacağız. Yenilemeyiz. Biz çok güçlü insanlarız ve ne olursa olsun yaşayacağız" ifadelerini kullanmışlardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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