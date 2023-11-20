Filistinli Silahlı Gruplar İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Filistinli silahlı gruplar, Gazze'nin çeşitli noktalarında İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'in 45 gündür yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'deki silahlı gruplar, karada İsrail güçleriyle çatışmaya devam ediyor.

Filistinli silahlı gruplar, Gazze'nin çeşitli noktalarında İsrail askerleri ile araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

İsrail'in 45 gündür yoğun bombardımana tuttuğu Gazze'deki silahlı gruplar, karada İsrail güçleriyle çatışmaya devam ediyor.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalarla sahadaki gelişmelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Kudüs Seriyyelerinin açıklamasında, Nir Oz yerleşim biriminin füzelerle, Mars askeri noktasının da havan mermileriyle bombalandığı ifade edildi.

Açıklamada, dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya, Es-Saftavi ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında çıkan çatışmalar sırasında 7 İsrail askeri aracının tanksavar roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyinde de Şeyh Zayid Konutları bölgesinde İsrail askerleri ile araçlarının havan toplarıyla vurulduğu, Beyt Lahiya'nın batısında yaşanan çatışmada ise 6 İsrail askerinin öldüğü ya da yaralandığı aktarıldı.

Kassam Tugaylarının yaptığı açıklamada da Hadab Yarun mevkii yakınlarındaki Karantina Tepesi'nde bulunan bir İsrail piyade kuvvetinin "uygun silahlarla" hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Raim Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Kassam Tugayları başka bir açıklamasında da sivillere karşı işlenen katliamlara cevap olarak Tel Aviv'in füzelerle vurulduğunu kaydetti.

İsrail ordu radyosu ise Tel Aviv ve ülkenin orta kesiminde uyarı sirenlerinin çaldığını kaydetti.