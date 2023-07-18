Filistinli Sağlıkçılar İsrail'in Sağlık Personeline Saldırılarını Protesto Etti

Filistinli sağlıkçılar, İsrail'in sağlık personeline ve sağlık kurumlarına yönelik saldırılarını protesto etmek için eylem düzenledi. Sağlık çalışanları, Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde toplandı ve İsrail'in ihlallerini belgeleyen belgeleri BM'ye teslim etti. Filistin Kızılayı Sözcüsü, uluslararası topluma İsrail'e saldırılarına son verme çağrısında bulundu.

Filistinli sağlıkçılar, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin sağlık personeline saldırılarını protesto için eylem düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığının çağrısıyla özel ve kamu sektöründen sağlık çalışanları, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde toplandı.

İlk yardım ekipleri, ambulans görevlileri ve tüm sağlık hizmetleri görevlileri İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Alanda bulunan ambulanslar da sirenlerini çalarak protestoya katıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, eylem sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere İsrail'in sağlık personeline ve sağlık kurumlarına saldırılarını içeren belgelerle sağlıkçıların korunması talebini BM ofisine teslim etti.

İsrail'in sağlık ekiplerine yönelik ihlallerini sürdürdüğünü belirten Keyle, "2023 yılının başından bu yana Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin özel sektör ve kamuda sağlık personeline onlarca saldırı gerçekleştirdiğini belgeledi." dedi.

Yapılan ihlalleri, "hastanelere ve ambulanslara saldırılar, ambulansları alıkoyma, engelleme, sağlık personelinin görevine engel olma, sağlık sektörü çalışanlarına saldırı" olarak sıralayan Keyle, bu zorba uygulamaların uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ettiğini kaydetti.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Memun el-Abbasi, eylemde yaptığı konuşmada, İsrail'in yıllardır uluslararası insancıl hukuku yok saydığını, Filistin'de tıbbi personele özellikle Kızılay personeline saldırdığını söyledi.

Abbasi, uluslararası topluma sorumluluğunu üstlenme, İsrail'e de saldırılarına son verme çağrısında bulundu.

Bakanlık, İsrail'in 3-5 Temmuz'da Cenin kentine yaptığı baskında sağlık kurumları ile ekiplerine saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlemiş; 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve birçok ülke saldırılara tepki göstermişti.