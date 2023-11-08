Filistinli öğrenci İsrail zulmünü anlattı: 'Dünya yeni yeni şahitlik ediyor'

Van'da öğrenci olan Filistinli Alharth Musa Abu Sbeih, İsrail'in uzun süredir katliamlar yaptığını ancak dünyanın bunlara yeni yeni şahitlik ettiğini söyledi. Sbeih, yaşananların bir an önce son bulmasını diledi.

Van'da öğrenci olan Filistinli Alharth Musa Abu Sbeih, İsrail zulmünün yeni olmadığını, geçmişten beri katliamlar yapıldığını ancak dünyanın bunlara yeni yeni şahitlik ettiğini söyledi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Sivillere, yaşam alanlarına ve hastanelere hava saldırılarının düzenlediğini Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Van YYÜ Tıp Fakültesi'nde 5'inci sınıf öğrencisi olan Filistinli Alharth Musa Abu Sbeih (23), sosyal medyada izlediği görüntüler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek yaşananların bir an önce son bulmasını diledi.

"Çocukların, kadın ve yaşlıların ne günahı var"

İHA muhabirine konuşan Filistinli öğrenci Alharth Musa Abu Sbeih, her yaz tatilinde Filistin'e gittiklerini belirtti. İzledikleri görüntülerle içlerinin paramparça olduğunu ifade eden Sbeih, "Durum çok zor gerçekten. İsrail saldırıları eskiden beri vardı. Bu yeni olan bir şey değil. Herkes bu zulmü yaşıyordu ancak sosyal medyaya yayılmıyordu. Şu küçük çocukların, kadın ve yaşlıların ne günahı var? Artık bir şeyler olsun ama görüldüğü gibi hiç kimse hareket etmiyor" dedi.

"Arkadaşım evlenmek için gitti, savaş çıktı orada kaldı"

Geçen yıl kendisiyle aynı bölümü okuyup mezun olan ve şu an Gazze'de olan arkadaşından haber alamadığını anlatan Sbeih, "Geçen sene mezun olan bir arkadaşım vardı. Geçen ay evlenmek için gitti. Ancak savaş çıktı ve orada kaldı. Şu an ondan hiçbir haber alamıyorum. Allah ona yarım etsin onun için çok endişeliyim. 3-4 günde bir kendisine 'yaşıyor musun' şeklinde mesaj atıyorum" diye konuştu.

Filistin'in toprağını, zeytin ağaçlarını ve Mescid-i Aksa'yı özlediklerini dile getiren Sbeih, yakın zamanda oraya gitmeyi arzuladığını kaydetti. - VAN