Filistinli Müslümanlar Mevlit Kandili'ni Mescid-i Aksa'da kutladı

Filistinli Müslümanlar, Mevlit Kandili vesilesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid'i Aksa'da Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutladı.

Ay takvimine göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen Hz. Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinliğe Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.

Filistinli aileler Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesinin organize ettiği kandil programına katıldı. Mescid-i Aksa'nın avlusunda çocuklarla birlikte kandil etkinlikleri düzenlendi.

Namaz kılan, ibadet eden ve çeşitli ilahiler söyleyen Filistinliler, daha sonra Aksa'nın avlusunda hurma ve tatlı gibi ikramlıklar dağıttı. Filistinli çocukların oyun oynadığı Harem-i Şerif'in avlusu renkli görüntülere sahne oldu.

Camide düzenlenen etkinliğe katılan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kandil kutlamaları nedeniyle İsrail kontrol noktalarını aşarak Aksa'ya gelmelerinden övgüyle söz etti.

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresine konuşlanmasına işaret eden Hüseyin, "Bugün bu günahkar ve kin dolu güçler, sizin bu temiz mekana ulaşmanıza engel olmak için Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında duruyorlar ancak siz tüm bu keyfi uygulamalara rağmen Mescid-i Aksa'ya gelerek namaz kıldınız, Hazreti Muhammed'in doğum gününü ihya ettiniz." dedi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani de Filistinlilerin, bu temiz ve pak mekanda Mevlit Kandili'ni kutlamak için tüm engelleri aştıklarını kaydetti.

Gazze'de Mevlit Kandili okullarda kutlandı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla okullarda programlar düzenlendi.

Gazze'nin çeşitli okullarında organize edilen programlarla Mevlit Kandili kutlandı. Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler, çeşitli etkinliklerin yer aldığı programlar sonunda çocuklara hediyeler verildi.

Bazı okulların organizatörlüğünde sokakta su ve meyve suyu ikram edilirken, camilerde de tatlı dağıtıldı.