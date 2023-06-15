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Filistinli Mahkum 22 Yıl Sonra Özgür Kaldı

Filistinli Mahkum 22 Yıl Sonra Özgür Kaldı

Dünya Haberleri

Filistinli Murad Fehmi Ebu Muallık, İsrail hapishanesinde 22 yıl kaldıktan sonra özgür kalarak ailesine kavuştu. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na ulaşan Ebu Muallık, ailesi ile bir araya geldi.

Filistinli Murad Fehmi Ebu Muallık, İsrail hapishanesinde 22 yıl kaldıktan sonra özgür kalarak ailesine kavuştu.

Filistin medyasında yer alan habere göre, Ebu Muallık serbest kalmasının ardından İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na ulaştı.

İsrail'in cezaevinde 22 yıl tutuklu kalan 46 yaşındaki Ebu Muallık, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki ailesi ile yıllar sonra hasret giderdi.

Ebu Muallık???????, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere çok sayıda Filistinli tarafından coşkuyla karşılandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Dünya

Filistin İsrail Gazze Dünya Haberler

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