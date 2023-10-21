Filistinli Lider, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Durdurması İçin Çağrı Yaptı

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, vicdan sahibi insanları harekete geçmeye ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıları durdurmasını talep etmeye çağırdı.

Filistinli insan hakları aktivistleri, Facebook hesaplarında Şeyh Salah'ın konuşmasını paylaştı.

Salah, konuşmasında, "Tüm dinlerden, vicdan sahibi herkesi sesini yükseltmeye ve savaşın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Barış için herkesin ses vermesini isteyen Şeyh Salah, şunları kaydetti:

"Herkesi barışın yayılmasını talep etmeye, camilerin yıkılmasına, kiliselerin yıkılmasına, sinagogların yıkılmasına hayır, ibadethanelerin ve iş yerlerinin yıkılmasına hayır demeye çağırıyorum. Sesinizi yükseltin ve dur deyin. Savaşa hayır deyin ve fetüsleri (cenin) ve bebekleri öldürmeye, çocukları öldürmeye hayır, masum erkekler, kadınlar, yaşlı erkekler ve kadınları öldürmeye hayır deyin."

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.