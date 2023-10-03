Filistinli kadın aktivist İsrail askerlerinin saldırısına uğradı

Filistinli kadın aktivist Gadir Atraş, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Atraş, İsrail askerleri tarafından dövüldü ve vücudunda morluklar oluştu.

Filistinli kadın aktivist Gadir Atraş, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

AA muhabirine konuşan Atraş, dün erkek kardeşinin eşiyle tesadüfen, İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında arbede yaşanan bir bölgeden geçtikleri sırada bir kadın askerin kendisini ittiğini söyledi.

Atraş, "Kendimi savundum ve kadın askerin bir daha bana vurmasına izin vermedim. Bunun üzerine çok sayıda asker müdahale etti. İsrail askerleri beni iterek yere düşürdü ve tekmeleyerek dövdü." dedi.

Vücudunun her yerinde morluklar olduğunu belirten 30 yaşındaki Filistinli kadın, olay karşısında şoka uğradığını ve ne olduğunu anlamadığını söyledi.

Atraş'ın İsrail askerlerince darbedildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

İnsan hakları aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde, Atraş'ın önce İsrailli bir kadın asker tarafından itildiği, ardından bir grup İsrail askerince tekmelenip dövüldüğü açıkça görülüyor.

İsrail ordusundan olayla ilgili şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Eski bir mahkum olan Atraş 3 yılını İsrail hapishanelerinde geçirmişti.

İsrail ordusu dün, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı kutlamak için arkeolojik bir alana gitmesini sağlamak amacıyla El Halil'e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, Sukot Bayramı bahanesiyle son günlerde Mescid-i Aksa'ya ve Batı Şeria'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor. Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.