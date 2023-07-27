Filistinli gruplar, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki gösterdi

Filistin yönetimi ve Filistinli gruplar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya saldırması provokatif bir eylem olarak nitelendirildi ve uluslararası toplumun harekete geçmesi istendi.

Filistin yönetimi ve Filistinli gruplar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir öncülüğündeki Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi kınandı.

Açıklamada, "Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya saldırması provokatif bir eylemdir. Bu, Yahudileştirme, mevcut tarihi ve yasal gerçekliği zorla değiştirme planlarının resmi paravanıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Bu provokatif saldırının tüm sorumluluğunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğu" kaydedilen açıklamada, Kudüs'ü ve mukaddesatını korumak için acilen uluslararası toplumun harekete geçmesi istendi.

Açıklamada ayrıca söz konusu baskının gerginliği tırmandırdığına işaret edilerek, ABD yönetimine izlediği tutumu "işgalci devleti yasa dışı tek taraflı uygulamalarını durdurmaya zorlayacak şekilde eyleme dönüştürmesi" çağrısında bulunuldu.

Cuma günü için "Aksa'da nöbet tutulması" çağrısı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden (FHKC) yapılan açıklamada da "Aksa'da yaşananların, İsrail'in Kudüs'e ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılarının önemli bir parçası olduğu" ifade edildi.

Filistinlilere yarın için "Mescid-i Aksa'ya giderek kutsal mabedi Yahudi yerleşimcilerden ve baskınlarından koruma" çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumdan da açık bir tavır alınması ve İsrail yanlısı tutumun dışına çıkılması istendi.

Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirmişti.

Ben-Gvir'e lideri olduğu aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf da eşlik etmişti. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu, İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullanmıştı.