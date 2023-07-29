Filistinli gruplar Kahire'de toplanacak

Filistinli grupların yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştireceği toplantının gündeminde 3 temel konu bulunuyor. Bu konular FKÖ'nün rolünün güçlendirilmesi, Filistin yönetiminin işlevsel rolü ve İsrail'e karşı direniş stratejisinin geliştirilmesi olarak belirlendi.

Filistinli grupların yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de genel sekreterler düzeyinde gerçekleştireceği toplantının gündeminde 3 temel konunun olduğu belirtildi.

Filistin Halk Partisi Siyasi Büro üyesi Fehmi Şahin, İsrail'in 3 Temmuz'da Cenin'e düzenlediği saldırıların ardından Filistin sahasındaki gelişmeleri görüşmek üzere Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daveti üzerine yarın Kahire'de gerçekleştirilecek toplantının gündemine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Filistinli grupların 3 temel konuyu müzakere edeceğini kaydeden Şahin, bunların, "Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) rolünün güçlendirilmesi ve genişletilmesi, Filistin yönetiminin işlevsel rolü ve İsrail'e ve işlediği suçlara karşı geliştirilecek direniş stratejisi" olduğunu ifade etti.

Söz konusu gündem maddeleri üzerinde uzlaşma sağlanması temennisinde bulunan Şahin, "en azından Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün sonlandırılması bu da olmazsa ulusal birliğin güçlendirilmesi ve halkın işgale karşı verdiği mücadelenin desteklenmesi" gerektiğini dile getirdi.

Şahin, toplantıya katılacaklara, tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp işgale karşı mücadele ve halkın direnişini destekleme gibi ortak temeller üzerinde birleşme çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"İşgalcinin, Filistin meselesini tasfiye etme yönünde yolunu çizdiği bir zamanda her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şey; bölünmeyi sonsuza dek sona erdirmek ve ulusal bir mücadele politikası benimsemektir."