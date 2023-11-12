Filistinli gruplar "sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar "sivilleri canlı kalkan olarak kullandıkları" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, Tel Aviv yönetiminin hastane katliamlarını temize çıkarmak için yalanlar söylediğini belirtti.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi'nden, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin "Rantisi Hastanesi'nde yaklaşık 1000 Filistinliyi rehin tutan bir Hamas komutanının öldürüldüğü" iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail sözcüsünün dün akşam "sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak dahil olmak üzere söylediği her şeyin asılsız yalanlar olduğu" vurgulanan açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki hastane saldırılarını, Filistin halkına karşı işlediği suçları ve katliamları temize çıkarmak için yalanlar söylediği ve asılsız iddialar ortaya attığı ifade edildi.

İsrail'in, hastaneleri askeri hedef şeklinde göstererek söylediği yalanları bu şekilde örtbas etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in işlediği suçların sesli ve görüntülü kayıt altına alındığı, medya araçlarının tüm bu suçlara tanıklık ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan, gerçekleri görmeleri için, tehdit edilen ve hedef alınan bu hastanelerde bulunmaları ve onları koruma sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar, 3 bin 27'sini ise kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.