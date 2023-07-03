Filistinli gruplar İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı kınadı

Filistinli gruplar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıyı yakından takip ettiklerini ve yapılan saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Direniş Gruplarının Ortak Odası, İsrail'in saldırılarını yakından takip ettiğini ve tüm Filistinlilere Cenin'e destek olmaları ve düşmana sert bir cevap vermeleri çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskını yakından takip ettiklerini ve yapılan saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Gazze'deki Filistinli grupların askeri kanatlarını bir çatı altında toplayan "Direniş Gruplarının Ortak Odası"ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırganlığının devam etmesi, direnişin tepkisinin doğasını belirliyor." denildi.

Direniş Gruplarının Ortak Odasının İsrail'in saldırılarını yakında takip ettiği vurgulanan açıklamada, "Tüm alanlardaki direniş, düşmanın Cenin'deki halkımıza saldırmasına veya onları ayırmasına izin vermeyecektir. Tüm Filistinlilere Cenin'e destek olmaları ve düşmana sert bir cevap vermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıların karşılıksız kalmayacağı belirtilerek, Batı Şeria'daki Filistinlilere işgale karşı birleşmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.