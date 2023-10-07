Filistinli gruplar İsrail askerlerini esir aldı

Filistinli gruplar, "Aksa Tufanı" saldırısında çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını duyurdu.

Kassam Tugaylarına ait Telegram kanalında yayımlanan videoyla birlikte paylaşılan açıklamada, "Aksa Tufanı'nda esir alınan onlarca İsrail askeri Kassam Tugaylarının elinde." ifadelerine yer verildi.

Videoda, askeri üniforma giymediği görülen 3 kişinin de "İsrail askerleri" olduğu belirtilen açıklamada, esir alınan asker sayısıyla ilgili net bilgi verilmedi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza da yaptığı açıklamada, "Elimizde esir olan bir dizi Siyonist asker var." dedi.

Ebu Hamza, Kudüs Seriyyelerinin de diğer Filistinli gruplarla birlikte "Aksa Tufanı" kapsamında cephe gerisinde, bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

İsrail'den ise Filistinli grupların bu açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıkladı.