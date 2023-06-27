Filistinli gençler 'Başkalarını Düşün' kampanyasıyla yoksul ailelere yardım ediyor

Filistinli gençler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve el-Bire kentlerinde başlattıkları 'Başkalarını Düşün' yardım kampanyasıyla, Kurban Bayramı'nda yoksul ailelerin yüzünü güldürmeye çalışıyor. Ramallah ve Bire kentlerindeki ihtiyaç sahipleri için bir araya gelen genç gönüllüler, sosyal medya aracılığıyla düzenledikleri kampanyalarla yardım topluyor.

Filistinli gençler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve el-Bire kentlerinde başlattıkları "Başkalarını Düşün" yardım kampanyasıyla, Kurban Bayramı'nda yoksul ailelerin yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Ramallah ve Bire kentlerindeki ihtiyaç sahipleri için bir araya gelen genç gönüllüler, sosyal medya aracılığıyla düzenledikleri kampanyalarla yardım topluyor.

Genç gönüllüler, söz konusu yardımların dağıtımında okul öğrencilerinden de destek alıyor.

"Başkalarını Düşün" adlı yardım kampanyasına öncülük edenlerden Ranya Ebu Leben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem bayramlarda hem de yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak için 2012 yılından itibaren çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Biz gönüllülerin en büyük hedefi, herkesin sevindiği bayramlarda yoksul ailelerin yüzünü güldürmektir." diyen Ebu Leben, yardım kampanyasında çalışan gönüllüler ile destek çıkan zenginlerin de bu çalışmalar sayesinde en az ihtiyaç sahibi aileler kadar mutlu olduğunu ifade etti.

Bayramda 500 aileye giysi yardımı

Kampanyayla Kurban Bayramı'nda Ramallah ve Bire kentlerindeki 500 Filistinli ailenin tüm fertlerine giysi dağıtımı yapacaklarını belirten Ebu Leben, "İhtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız giysiler arasında hem yeni hem de temiz kullanılmışlar var." dedi.

Son yıllarda çoğu insanın aldığı kıyafetleri birkaç kez giydikten sonra dolapta beklettiğine işaret eden Ebu Leben, "Birçoğumuzun bir kez kullandığı yeni kıyafetleri var, peki neden ihtiyaç sahiplerin kullanımına sunmuyoruz ki?" diye konuştu.

Giysi dışında kampanyalar da söz konusu

Yürüttükleri yardım kampanyalarının bayram giysileriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ebu Leben, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl boyunca devam eden yardım projelerimiz de var. Kurban Bayramı'nda ayrı bir kampanyayla muhtaç ailelere gıda kumanyalarını ulaştırıyoruz. Kampanyalarımızda hiçbir şekilde para kabul etmiyoruz. Bağışçılardan ayni yardım veya marketlerden satın alarak bize ulaştırdıkları gıda kolileri teslim alıyoruz."

Kurban Bayramı boyunca topladıkları kurban etini de listelerindeki yoksul Filistinli ailelere ulaştırdıklarını aktaran Ebu Leben, yılın farklı dönemlerinde başlattıkları kampanyalara göre organize oldukları bin 300 gönüllüyle çalıştıklarını kaydetti.

"Yaz tatilimi gönüllü olarak değerlendirdim"

"Başkalarını Düşün" kampanyasının gönüllülerinden 17 yaşındaki Marah Anbati, "Okullarda eğitim yılının sona ermesiyle yaz tatilimi gönüllü olarak değerlendirdim." dedi.

Filistinli öğrenci Anbati, yardım kampanyasındaki katkılarıyla ilgili, şunları söyledi:

"Burada yoksul aileler başta olmak üzere insanlara yardım gibi faydalı bir iş yapıyorum. Bu iş benim gelişmemi sağlıyor. İhtiyaç sahibi insanlara yardımım dokunduğu için kendimi mutlu hissediyorum. En azından insanların yüzünde bir gülümsemeye sebep oluyoruz. Bayramlar sevinçtir, bu çalışmalarla da evler neşe doluyor."

Gönüllülerden 21 yaşındaki Riyad eş-Şevbeki de bu kampanyada yer aldığı için çok mutlu olduğunun altını çizdi. Şevbeki, "Burada yeni arkadaşlarla tanışıyorum ve muhtaç ailelere yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.