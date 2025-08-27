Filistinli gazetecilerden Türk medyasına çağrı: Haberler kesilirse Gazze halkı bir kez daha ölür

Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği heyeti, Türkiye Basın Federasyonu'na (TBF) ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Dr. Amir Lafi başkanlığındaki heyette, Başkan Yardımcısı Dr. Zahir Elbek ile üyeler Nasır Hajjaj, Ömer Zaglol ve Ahmet Elasmar yer aldı.

"GAZETECİLERİ SUSTURMAK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ..."

Ziyarette konuşan Dr. Lafi, İkinci Dünya Savaşı'nda 6 yılda 60 gazetecinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, " Filistin'de yalnızca iki yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor çünkü yaşananların duyulmasını istemiyor" dedi.

"HABERLER KESİLİRSE GAZZE HALKI BİR KEZ DAHA ÖLÜR"

Türk medyasında Filistin ve Gazze haberlerinin azaldığına dikkat çeken Lafi, "Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar" sözleriyle çağrıda bulundu.

"FİLİSTİNLİ GAZETECİLERİN SESİ OLACAĞIZ"

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınayarak, "Biz Filistinli gazetecilerin sesi olacağız. Filistin halkının ve basının soluğu olacağız. Haberleri kesmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.