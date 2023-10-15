Filistinli Dergiler İsrail Saldırıları Nedeniyle Uluslararası Dergi Günleri'ne Katılamadı

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Dergi Günleri'ne Filistin'den katılması beklenen Enver ve Samah dergileri, İsrail saldırılarından dolayı etkinliğe gelemedi. Etkinlikte, Dünya Dergiler Birliği dergilerin ekipleri gelemese de stantlarını kurarak, okurlarla etkileşime açık hale getirdi. Ziyaretçiler, Filistinlere destek mesajları yazarak, yaşananları protesto etti.

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından düzenlenen "14. Uluslararası Dergi Günleri"ne Filistin'den katılması beklenen Enver ve Samah dergileri, İsrail saldırılarından dolayı etkinliğe gelemedi.

Sirkeci Tren Garı'nda edebiyat meraklılarıyla buluşan etkinlikte, Dünya Dergiler Birliği dergilerin ekipleri gelemese de stantlarını kurarak, okurlarla etkileşime açık hale getirdi.

"Dergiciler olarak bu siyonist işgali lanetliyoruz"

Stantta ziyaretçiler, Filistinlere destek mesajları yazarak, yaşananları protesto etti.

Konuyla ilgili DERGİBİR Yönetim Kurulu üyesi Murat Ayar, "14. Uluslararası Dergi Günleri'nde yüzlerce dergimizle bir aradayız. Gençlik dergilerimiz, yurt dışından gelen dergilerimiz, edebiyat dergilerimiz, bu tarihi mekanda bunun sevincini yaşıyoruz. Diğer taraftan da Gazze'de yaşanmış olan bu katliamın, soykırımın hüznünü içimizde yaşıyoruz. Dergi fuarı ile ilgili de İsrail'in barbar saldırısının sonuçları var. Her yıl fuarımıza gelen Filistinli Samah dergimiz bu saldırılardan dolayı İstanbul'a gelemedi. Gelemeseler de stantlarını burada açtık. Burada tüm ziyaretçilerimizi Samah standını görmeye, Filistin'le ilgili mesajlarını bırakmaya davet ediyoruz. Biz dergiciler olarak bu siyonist işgali lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Filistinli dergileri temsilen Enver Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Dr. Abdulrahman Khouja'da dergicilere video ile teşekkür mesajı göndererek, şunları kaydetti:

"Öncelikle 14. Uluslararası Dergi Günleri'ne katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bu sayının 14 olması aslında bizim bu işteki devamlılığımızın, varlığımızın, ve gücümüzün güzel bir göstergesi. Bu harika etkinliği başarıya ulaştırmak için Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tüm dergilere minnettarız. Şu günlerde ülkem Filistin'deki savaş, bugün yanınızda olup bu mutluluğu ve coşkuyu sizlerle paylaşmamı engelliyor ne yazık ki. Rabbimden niyazım gelecek yıl Filistin'in özgürlüğe kavuştuğu, çok daha iyi şartlar altında olduğumuz bir dönemde sizlerle bu mutluluğu bizzat orada paylaşmaktır. Sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

14. Uluslararası Dergi Günleri, İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kültürel etkinlikler, söyleşiler, buluşmalar ve seminerlere de ev sahipliği yapan organizasyon, bugün 17.00'de kapanış töreniyle sona erecek.