Filistinli çocuklar, BM Gıda Programı'nın yardımı durdurma kararını protesto etti

Gazze'deki yoksul ailelere yapılan insani yardımı durdurma kararını protesto etmek için Filistinli çocuklar Gazze'de gösteri düzenledi. BM Dünya Gıda Programı'nın yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle para ve yiyecek yardımını kestiği bildirilmişti.

Filistinli çocuklar, BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) kıyı yerleşim bölgesi Gazze'deki yoksul ailelere yaptığı insani yardımı durdurma kararını iptal etmesini talep etmek için Salı günü Gazze'de protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'deki BM Kalkınma Programı genel merkezinin önünde düzenlenen gösteriye Filistin bayraklarıyla gelen çocuklar, "Açlıktan ölmek istemiyoruz", "Ülkemizde istikrar ve güven içinde yaşama hakkımızı kullanmak istiyoruz" ve "İnsani yardımın durdurulmasıyla pek çok yoksul aile insanca yaşamak için son şansını kaybeder" yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto gösterisi WFP'nin, yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle para ve yiyecek yardımını kestiğini bildiren mesajlarını alan onlarca aile tarafından düzenlendi.

SES 1 (Arapça): MOHAMMED AL-Kharaz, Gazze sakini

"Bağışçı ülkeler, 200.000'den fazla yoksul ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları kuponlardan mahrum bırakılacağına dair açıklama yaptılar. Bu sebeple burada toplandık. Biz yaz tatilindeyken Avrupa Birliği tarafından bu politika dayatıldı. Neden Gazzeli çocuklar insanca bir yaşamdan mahrum bırakılıyor ve aşağılanarak yaşamaya zorlanıyor?"

SES 2 (Arapça): MENA MAHMOUD, Gazze sakini

"Buraya BM'den gıda ve güvenlik talep etmek için, güven içinde yaşama talebi için geldik. BM'nin bizi sokaklarda aç bırakmak yerine bize yardım etmesini istiyoruz. Evini kaybeden ve sokaklarda yaşayan çok sayıda bölge sakini var."

WFP Mayıs ayında, ciddi bir fon açığı nedeniyle Filistin topraklarındaki 200.000'den fazla muhtaç aileye yaptığı mali yardımı askıya alacağını duyurmuştu.

BM örgütü yaptığı basın açıklamasında, "Haziran ayına kadar, WFP'nin gıda kuponu sağladığı Filistinlilerin yaklaşık yüzde 60'ı kuponları almayı bırakmış olacak. Herhangi bir uluslararası fon almazsak, Ağustos ayına kadar operasyonlarımızı tamamen durdurabiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.(XHTV)