Filistin Yönetimi Batı Şeria'yı kaybetmek üzere değil

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria üzerindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

RAMALLAH, 24 Haziran (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria üzerindeki kontrolünü kaybetmek üzere olduğu ve yakında çökeceği yönünde İsrail tarafından öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Eş-Şeyh, Cuma günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında İsrail hükümetindeki bazı kişileri kastederek, "işgal altında bir halk olduğumuzu ve halkımızın temel sorununun topraklarımızdaki işgalin sürmesi olduğunu unutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Eş-Şeyh ayrıca İsrail'i silahlı yerleşimcilerin masum Filistinli vatandaşlara karşı işlediği suç ve şiddet eylemlerine son vermeye çağırdı.

İsrail Radyosu'nun haberine göre İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'in başkanı Ronen Bar bu ayın başlarında ABD'li yetkililerle yaptığı bir toplantıda Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'nın kuzeyindeki büyük bir alanda kontrolü kaybettiğini, bunun üzerine İsrail ordusunun bölgede faaliyetlerini artırmak zorunda kaldığını söylemişti.

Radyo ayrıca Bar'ın, Filistin Yönetimi'nin durumunun kötüleştiği ve bu bölgelerde faaliyet gösterme kabiliyetini kaybettiği şeklinde uyarılarda bulunduğunu bildirmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilim, İsrail tarafından aranan Filistinlileri tutuklamak üzere İsrail ordusunun Filistin'deki kasaba ve kentlere yaptığı günlük baskınları artırmasıyla, Ocak ayının başlarından bu yana hararetli şekilde devam ediyor.

Tırmanan gerilimde Filistinlilerin saldırıları sonucu 24 İsrailli hayatını kaybederken Batı Şeria'da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaklaşık 175 Filistinli yaşamını yitirdi.