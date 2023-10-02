Filistin Yönetimi, Ankara'daki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Filistin yönetimi, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiğini ve yaralılara acil şifa dilediğini belirtti.

RAMALLAH, 2 Ekim (Xinhua) -- Filistin yönetimi, Pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Pazar günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, Filistin'in terörle mücadelede Türkiye'nin ve halkının yanında olduğunu belirterek yaralılara acil şifa diledi.

Bakanlık ayrıca Türkiye'nin terörle mücadele kabiliyetine olan güvenini de yineledi.