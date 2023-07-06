Filistin Yönetimi, ABD'ye Kudüs'te Büyükelçilik İnşa Etme Planından Vazgeçme Çağrısı Yaptı

Filistin yönetimi, ABD'ye, İsrail tarafından 'yasa dışı olarak el konulan arazide olduğu' gerekçesiyle Kudüs'te büyükelçilik inşa etme planından vazgeçme çağrısında bulundu.

Filistin yönetimi, ABD'ye, İsrail tarafından "yasa dışı olarak el konulan arazide olduğu" gerekçesiyle Kudüs'te büyükelçilik inşa etme planından vazgeçme çağrısında bulundu.

Filistin yönetiminden, Kudüs'teki İsrail Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İnşaat Komitesinin ABD'nin Kudüs'teki bir arazi üzerinde büyükelçilik inşa planını onaylanması kararı üzerine yazılı açıklama yayımlandı.

Söz konusu arazinin 1948'de Filistinli sahiplerinin elinden alınarak İsrail tarafından el konulduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ile özel ve vakıf arazisi üzerinde büyükelçilik inşa etmesinin hukuk dışı olduğu vurgulandı.

ABD'nin bu adımlarının adil ve kapsamlı barış politikası yerine ırkçı ilhak politikalarına destek verdiğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 478 sayılı kararı ile BM ve uluslararası kurumların kararlarının açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

Uluslararası hukuka saygının siyasi çözümün başarıya ulaşması için temel şart olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ABD'nin büyükelçilik inşa kararı iki devletli çözüme İsrail ve ABD tarafından beraberce atılmış bir tokattır." ifadesi kullanıldı.

ABD ve İsrail'in aksi yöndeki ısrarlarına rağmen uluslararası toplumun Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altında olduğu yönündeki tutumunu değiştirmeyeceği belirtildi.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımış ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'teki geçici ikametgaha taşımıştı.

Kudüs'teki İsrail Belediyesinin Yerel Planlama ve İnşaat Komitesi, geçen yıl Kudüs'te inşa edilecek ABD Büyükelçiliğinin daimi diplomatik karargahının planlarını yayınlamıştı.

Batı Kudüs'ün Talpiot semti yakınlarındaki arazide, Osmanlılar tarafından askeri garnizon inşa edilmiş, daha sonra "Allenby Askeri Üssü" adıyla İngilizler tarafından kullanılmıştı. Bugün terk edilmiş durumdaki arazi, 1990'lara kadar da İsrail ordusu tarafından kullanılmıştı.

İsrail'deki Arap azınlık hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu "Adale", temmuzda yaptığı açıklamada, ilgili arşiv kayıtlarını araştırdıklarını ve "arazinin, İsrail'in 1950 tarihli Gaiplerin Mülkiyet Yasası kullanılarak, Filistinli mülteciler ve yerinden edilmiş kişilerden yasa dışı bir şekilde ele geçirildiğini" duyurmuştu.

İsrail, tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak kabul ederken, Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyor. İsrail'in Kudüs iddiası uluslararası toplum tarafından da kabul görmüyor.