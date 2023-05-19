Filistin, Yahudi yerleşimcilerin provokatif 'bayrak yürüyüşü'ne tepkili

Filistin yönetimi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin 18-19 Mayıs tarihlerinde Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif 'bayrak yürüyüşü' konusundaki uluslararası tepkileri 'çekingen ve yetersiz' bulduğunu bildirdi.

Filistin yönetimi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin 18-19 Mayıs tarihlerinde Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak için düzenlediği provokatif "bayrak yürüyüşü" konusundaki uluslararası tepkileri "çekingen ve yetersiz" bulduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bayrak yürüyüşü sırasında atılan sloganlar, protestolar ve ırkçı saldırılara yönelik uluslararası tepkiler çekingen ve yetersiz kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimcilerin provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun "çifte standart" uyguladığına dikkat çekilen açıklamada, yürüyüşteki "ırkçı sloganlar ve saldırıların şiddetle kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Her yıl düzenlenen bayrak yürüyüşü, Kudüs'ün ilhakı ve Yahudileştirilmesi çabalarının sürdüğünün yanı sıra Kudüs'ün kimliğinin, tarihi, siyasi ve hukuki statüsünü değiştirme girişimlerinin kanıtıdır." denildi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani Takvimi'ne göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Bu yıl 18-19 Mayıs tarihlerine denk gelen yürüyüşe, dün Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev İsrail bayrakları taşıyan bir grupla katılmıştı.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde bugün cuma namazının kılındığı sırada provokatif "bayrak yürüyüşüne" devam eden fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait çok sayıda araç, dükkan ve mülke de zarar verdi.