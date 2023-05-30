Filistin ve İsrail liderlerinden Erdoğan'a tebrik telefonları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmelerde Türkiye-Filistin ve Türkiye-İsrail ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'TAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.

ANKARA, -

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