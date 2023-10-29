Filistin Sağlık Bakanlığı: 8 bin 5 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 8 bin 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 8 bin 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 bin 242 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaşamını yitirenler arasında 3 bin 324 çocuğun, 2 bin 62 kadının ve 460 yaşlının olduğunu; 1020'si çocuk 1870 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.