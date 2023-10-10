Filistin Sağlık Bakanlığı: 788 sivil öldü, 4 bin 100 sivil yaralandı
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Vahdet AYAZ, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 788 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 100 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Vahdet AYAZ, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 788 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 100 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İsrail'in saldırılarının sürdüğünü belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya