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Filistin Sağlık Bakanlığı: 788 sivil öldü, 4 bin 100 sivil yaralandı

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Vahdet AYAZ, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 788 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 bin 100 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Vahdet AYAZ, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 788 sivilin hayatını kaybettiğini,  4 bin 100 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, İsrail'in saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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