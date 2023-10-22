Filistin Sağlık Bakanlığı: 4 bin 651 sivil öldü
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 4 bin 651 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 bin 245 sivilin ise yaralandığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 4 bin 651 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 bin 245 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, hayatını kaybedenler arasında 1873 çocuk, 1023 kadın, 187 yaşlı bulunduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya