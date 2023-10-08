İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, bombalanan evlerden bazıları da tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı El- Aksa Radyosu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki evi hedef alınan Ebu Rakab ailesinden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

En-Neccar ailesine ait üç katlı bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaralandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.