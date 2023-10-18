Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 3 bin 478 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 bin 65 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 bin 478 sivil öldü, 12 bin 65 sivil yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 3 bin 478 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 bin 65 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "On ikinci günde İsrail saldırganlığının toplam kurbanı 3 bin 478 şehit ve 12 bin 65 yaralı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, dün akşam Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) yönelik düzenlenen saldırıda 471 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28'inin durumu ağır olmak üzere 314 kişinin de yaralandığını duyurdu.

BLİNKEN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Filistinliler için taziyelerini iletti.