Filistin, Rusya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açma kararından hayal kırıklığı yaşadı

Filistin yönetimi, Rusya'nın Kudüs'te bir diplomatik ofis açma kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, kararın Filistin tarafıyla önceden koordinasyon sağlanmadan alındığını ve daha sonra da buna dair bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

RAMALLAH, 27 Haziran (Xinhua) -- Filistin yönetimi, Rusya'nın Kudüs'te bir diplomatik ofis açma kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Pazartesi günü bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Rusya'nın Filistin Büyükelçisi Gocha Boachidze ile yaptığı görüşmede, "Böyle bir karar, bu hamleyi takip etmek için fırsat kollayan diğer ülkeler tarafından istismar edilebilir" dedi.

El-Maliki, kararın Filistin tarafıyla önceden koordinasyon sağlanmadan alındığını ve daha sonra da buna dair bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

16 Haziran'da Rusya Büyükelçiliği ve İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kudüs'te bir konsolosluk birimi açacağını duyurmuştu.

İsrail bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kudüs'te Kral George ve Ma'alot caddelerinin köşesinde bulunan bir arsa, şubenin inşası için kullanılacak.

Filistinliler başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmak isterken, İsrailliler Kudüs'ün tamamını ebedi başkentleri olarak görüyor.

Kudüs, 2014 yılında kesilen Filistin-İsrail barış görüşmelerinde nihai statüsü tartışılan meselelerden biriydi.