Filistin Özel Delegasyonu Meksika'da Büyükelçilik Statüsüne Yükseltildi
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Filistin'in Meksika'daki diplomatik temsilciliği olan Filistin Özel Delegasyonu, Filistin Devleti Büyükelçiliği statüsüne yükseltildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Meksika ve Filistin arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.
Filistin'in Meksika'daki diplomatik temsilciliği olan Filistin Özel Delegasyonu, Filistin Devleti Büyükelçiliği statüsüne yükseltildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı bugün sosyal medyadan Arapça ve İspanyolca yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren Filistin Devleti'nin Meksika'daki diplomatik misyonu olan 'Özel Delegasyonu, 'Filistin Devleti Büyükelçiliği' düzeyine yükseltildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanlığı, bu kararın Meksika Devleti ile Filistin Devleti arasındaki ilişkilerin sürekli olarak geliştirilmesine ve güçlendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağına olan kesin inancını ifade eder."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya