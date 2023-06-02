Filistin Özel Delegasyonu Meksika'da Büyükelçilik Statüsüne Yükseltildi

Filistin'in Meksika'daki diplomatik temsilciliği olan Filistin Özel Delegasyonu, Filistin Devleti Büyükelçiliği statüsüne yükseltildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Meksika ve Filistin arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı belirtildi.