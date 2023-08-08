Filistin mülteci kampındaki çatışmaların failleri Lübnan yargısına teslim edilmeli

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan'da kanlı çatışmaların yaşandığı Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki olayların faillerin en kısa zamanda Lübnan yargısına teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed, Lübnan'da kanlı çatışmaların yaşandığı Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki olayların faillerin en kısa zamanda Lübnan yargısına teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmed, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da çıkan çatışmaların sona erdirilmesi ve nihai ateşkesin sağlanması için başkent Beyrut'ta bir dizi temaslarda bulundu.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih el-Berri ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenleyen Ahmed, "Berri ile (Fetih Hareketi Sorumlusu) Ebu Şeref el-Armuş'u öldüren faillerin ortaya çıkarılması için sürdürülen soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve Lübnan yargısına teslim edilmeleri gerektiği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Ayn el-Helva'daki çatışmalara sebebiyet veren gerçek failleri bulacak, nedenlerini ortaya çıkaracak ve yasadışı faaliyetlerden hesap soracak tarafın Lübnan olduğunu kaydeden Ahmed, Ebu Şeref el-Armuş'u öldürülenlerin kamptaki durumun bir kaosa yol açacağına inandıklarını ancak durumun buna savrulmadığını aktardı.

Ahmed, dün de Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüşmüştü.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, dün yaptığı açıklamada, kamptaki durumun sakinleştiğini ve çatışmaların diğer kamplara yayılmasının söz konusu olmadığını söylemişti.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmaların yaşanması nedeniyle henüz tam bir istikrar ortamı sağlanamadı.

Çatışmalar üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 5 ve 6 Ağustos'ta yaptıkları açıklamalarla, vatandaşlarına "Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt, Katar ve Almanya ise Lübnan'daki vatandaşlarını, "güvenlik sorunu olan yerlerden ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları" konusunda uyarmıştı.