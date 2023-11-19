Filistin Misyonu, İngiltere'deki saldırıları protesto etti

Filistin'in İngiltere'deki Misyonu, Londra'daki binasına yönelik artan saldırıları ve İngiliz Hükümetin diplomatik koruma taleplerini görmezden gelmesini protesto etti.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonu, başkent Londra'daki binasına yönelik saldırıların arttığını belirterek, İngiliz Hükümetin diplomatik koruma taleplerini görmezden gelmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonu'nun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, misyona yönelik saldırıların arttığına işaret edilerek, söz konusu saldırılardan birine ait güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı.

Açıklamada, dün yerel saatle 23.05'te misyon binasının saldırıya uğradığı ve tahrip edildiği, bu saldırının, ölüm tehditleri, araçlara verilen zarar ve mülke yönelik vandalizmin yanı sıra son birkaç hafta içinde gerçekleşen dördüncü saldırı olduğu vurgulandı.

Tüm saldırı ve tehditlerin İngiliz polisine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı (Mahmud Abbas), İngiltere Başbakanı'ndan (Rishi Sunak) Londra'daki misyon için acil diplomatik polis koruması talep etmiş ve İngiliz Hükümetini Filistinli Büyükelçi, personel ve ailelerinin güvenliğinden sorumlu tutmuştur." denildi.

"İngiliz Hükümetinin herhangi bir adım atmaması kabul edilemez"

Açıklamada, İngiliz Hükümetinin, bugüne kadar uluslararası normlara uygun diplomatik koruma sağlamadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İngiliz Hükümetinin Filistinlilerin hak ve endişelerini görmezden gelerek herhangi bir adım atmaması açıklanamaz ve kabul edilemez. Londra'daki Filistin Misyonu'nun engelsiz şekilde faaliyet göstermesini sağlamak İngiliz Hükümetinin sorumluluğundadır. İngiliz Hükümetini bir kez daha Filistin Misyonu'nun, Büyükelçisinin ve personelinin güvenlik ve emniyetini sağlamak üzere acil adımlar atmaya çağırıyoruz."

Misyonun paylaştığı güvenlik kamerası görüntüsünde, motosikletli ve kasklı bir kişinin binanın önünde durduğu, elinde bulunan şişedeki sıvıyı binanın duvarlarına serptiği görüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.