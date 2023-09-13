Filistin, Libya'ya sel felaketi için arama kurtarma ekibi gönderdi

Filistin, Libya'da yaşanan sel felaketine yardım etmek için arama kurtarma ekibi gönderdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, yardım ekibiyle bir araya geldi ve ekibin 37 kişiden oluştuğunu belirtti. Sel felaketinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 23'e yükseldi.

Filistin büyük bir sel felaketi yaşayan Libya'ya arama kurtarma ekibi yolladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, Filistin'den ayrılmadan önce yardım ekibiyle bir araya geldi.

Dik, burada yaptığı konuşmada, Libya'ya gidecek Sağlık Bakanlığına bağlı sivil savunma ekibinin 37 kişiden oluştuğunu söyledi.

Sivil Savunma Birimi yetkililerinden Avde Yunus da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla hazırlanan ekibin önce Ürdün'e, oradan Libya'ya geçeceğini söyledi.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi. Bakanlık dün Libya'daki selde 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.