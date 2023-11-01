Filistin Kızılayı'ndan Gazze'ye insani yardım malzemeleri

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ne giriş yapan insani yardım malzemeleri yüklü 59 kamyonun teslim alındığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri bugün Refah sınır kapısından insani yardım yüklü 59 kamyonu teslim aldı. Bu kamyonlardan 4'ü Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, 55'i ise Mısır Kızılayı'ndan Filistin Kızılayı'na teslim edildi. Kamyonlarda gıda, ilaç, yardım malzemesi ve tıbbi malzeme bulunmaktadır. Şu ana kadar teslim alınan kamyonların toplam sayısı 217'ye ulaşırken, şu ana kadar yakıt girişine izin verilmedi" denildi.