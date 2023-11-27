Filistin Kızılayı'ndan Gazze'ye insani yardım

Filistin Kızılayı (PRCS), dün yaptığı açıklamada insani yardım yüklü 100 kamyonun teslim alındığını duyurdu. Açıklamada, kamyonlarda gıda, su, bebek maması ve battaniyelerin olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı dün teslim alınan 100 insani yardım yüklü kamyon ile ilgili, "PRCS ekipleri Gazze'nin kuzeyindeki valiliklere 100 kamyon teslim ederek, yardımlara acilen ihtiyaç duyan binlerce kişiye ulaştı. Yardımların içerisinde gıda, su, bebek maması ve battaniye yer alıyor" ifadelerini kullandı.