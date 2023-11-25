Filistin Kızılayı'ndan Gazze'ye 61 Tırlık Yardım Konvoyu

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze şehrine ve kuzey valiliklere 61 tırlık en büyük yardım konvoyunun gönderildiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze şehrine ve kuzey valiliklere 61 tırlık en büyük yardım konvoyunun gönderildiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'de saldırılarının başlamasından bu yana Gazze şehrine ve kuzey valiliklere 61 tırlık en büyük yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi. Açıklamada, "Refah'tan ve Filistin Kızılayı'nın güneydeki depolarından gönderilen 61 tırlık en büyük yardım konvoyu, Gazze şehri ve kuzey valiliklerine gıda, su, ilaç ve acil tıbbi malzemeler taşıyor. Bu konvoy, 50 gündür devam eden krizin başlangıcından bu yana Gazze şehrine ve kuzey bölgelerine yardım götüren en büyük konvoy olarak değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini içeren 4 günlük insani ara, dün sabah yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne yüzlerce insani yardım tırının giriş yapacağı belirtilmişti. - GAZZE