Filistin Kızılayı'ndan Gazze'ye 30 kamyon daha yardım

Filistin Kızılayı, dün yaptığı açıklamada insani yardım yüklü 30 kamyonun daha teslim alındığını duyurdu. Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardım yüklü kamyon sayısı 451'e ulaştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri Refah sınır kapısından yardım yüklü 30 kamyonu teslim aldı. 3 kamyon Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, 19 kamyon UNRWA'ya teslim edilirken, Mısır Kızılay'ına ait 8 kamyon da Filistin Kızılay'ına teslim edildi" denildi.

TOPLAM 451 KAMYON YARDIM ULAŞTI

Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ulaşan kamyonların sayısının 451 olduğunu belirterek, "4 kamyonda tıbbi malzeme ve ilaç, geri kalan kamyonlarda ise gıda, su ve yardım malzemeleri bulunmaktadır. Toplamda 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar gelen kamyon sayısı 451'dir ve bu da günde 30 kamyona denk gelmektedir. Ancak İsrail makamları şu ana kadar yakıt girişine izin vermemiştir" denildi.