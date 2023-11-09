Filistin Kızılayı'ndan Gazze'ye 106 Kamyon Yardım Daha

Filistin Kızılayı'ndan dün gece yapılan açıklamada, insani yardım yüklü 106 kamyonun daha teslim alındığı ifade edildi. Gazze'ye ulaşan kamyon sayısı 756'ya yükseldi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Filistin Kızılay ekipleri Mısır Kızılay'ından gelen yardım yüklü 106 kamyonu ve Kuveyt'ten gelen 5 ambulans aracını Refah sınır kapısından teslim aldı. Kamyonlarda gıda, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç bulunmaktadır. Günde yaklaşık 39 kamyon olmak üzere 21 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar gelen toplam kamyon sayısı 756'dır. Ancak işgal makamları şu ana kadar yakıt girişine izin vermedi' denildi.