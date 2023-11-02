Filistin Kızılayı'na 55 kamyon daha yardım malzemesi teslim edildi

Filistin Kızılayı, dün insani yardım malzemeleri yüklü 55 kamyonu daha teslim aldıklarını duyurdu. Toplamda 272 kamyon teslim alınmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yakıt girişine henüz izin verilmedi.

Filistin Kızılayı, dün insani yardım malzemeleri yüklü 55 kamyonu daha teslim aldıklarını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri Refah sınır kapısında Mısır Kızılay'ından su, gıda, ilaç, yardım malzemesi ve tıbbi malzeme içeren 55 kamyon teslim aldı. Şu ana kadar toplam 272 kamyon teslim alındı ancak şu ana kadar Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin verilmedi" denildi.