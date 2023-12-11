Filistin Kızılayı'na 100 kamyonluk insani yardım teslim edildi

Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 3 bin 499 kamyon insani yardım gönderdi.

Filistin Kızılayı (PRCS), dün yaptığı açıklamada insani yardım yüklü 100 kamyonun teslim alındığını duyurdu. Açıklamada, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne giriş yapan kamyon sayısının 3 bin 499 olduğu belirtildi.

PRCS, insani yardım yüklü 100 kamyonla ilgili olarak yaptığı açıklama, "Filistin Kızılayı ekipleri dün Refah kapısından 100 yardım tırını teslim aldı. Kamyonlarda yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaçlar bulunuyor. 21 Ekim 2023'ten bu yana toplam 3 bin 499 kamyon teslim alındı" ifadelerini kullandı.