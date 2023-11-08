Filistin Kızılayı, Mısır'dan gelen yardım kamyonlarını teslim aldı

Filistin Kızılayı, Refah sınır kapısından geçiş yapan insani yardım yüklü 93 kamyonu daha teslim aldıklarını duyurdu. Kamyonlar gıda, su, yardım malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel malzemeleri taşımaktadır. İsrail makamları ise yakıt girişine izin vermemektedir.

Filistin Kızılayı, dün Refah sınır kapısından geçiş yapan insani yardım yüklü 93 kamyonu daha teslim aldıklarını duyurdu. 21 Ekim'den bu yana şeride giriş yapan kamyon sayısı 569'a ulaştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri Refah sınır kapısı üzerinden Mısır Kızılay'ından gönderilen yardım yüklü 93 kamyonu teslim aldı. Bu kamyonlar gıda, su, yardım malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel malzemeleri taşımaktadır. 21 Ekim 2023'ten bu yana, günde ortalama 33 kamyon olmak üzere toplam 569 kamyon teslim alındı. Ne yazık ki, İsrail makamları şimdiye kadar yakıt girişine izin vermedi" denildi.