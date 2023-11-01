Filistin Kızılayı, Mısır'dan Gazze'ye 55 Yardım Tırı Daha Gönderdi

Filistin Kızılayı, 55 tırın daha Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçtiğini açıkladı. Gazze Şeridi'ne 21 Ekim'den bu yana geçen yardım tırı sayısı 272'ye ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Filistin Kızılayı, 55 tırın daha Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçtiğini açıkladı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, tırların su, gıda ve ilaç gibi yardım malzemesi taşıdığı aktarılarak, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine izin verilmediği belirtildi.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 272 yardım tırı geçtiğini aktardı. - REFAH