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Filistin Kızılayı: İsrail saldırısında 1 ölü, 3 yaralı

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Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia kampında sivillerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını açıkladı.

FİLİSTİN Kızılayı (PRCS) İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia kampında sivillerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü üç kişinin ise yaralandığını açıkladı.

PRCS'den yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay ekipleri, işgalcilerin kuzeydeki Jabalia kampında bir evi hedef almasının ardından bir cesede ulaştı ve üç yaralıyı kurtardı" denildi. Görüntülerde saldırılar sonrasında Jabalia kampında meydana gelen yıkım görülürken, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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